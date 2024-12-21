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00:48

Происшествия

Более 80 жилых домов в Рыльске остались без отопления после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Readovka

Подача тепла временно приостановлена в 88 жилых домах в Рыльске после украинского ракетного удара. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Жилые дома остались без отопления из-за повреждения теплотрассы. На месте уже развернут оперативный штаб правительства региона. Ремонтные бригады и прочие специалисты, задействованные на теплотрассе, обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру 21 декабря.

"Чтобы люди не замерзли, в Рыльск доставлены обогреватели. Их будут выдавать по заявкам жителей. Одновременно идет обход квартир", – написал Хинштейн.

В некоторых домах также было прервано газоснабжение из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена. После завершения работы саперов на месте происшествия, специалисты приступят к разбору завалов и ремонтным работам.

Хинштейн заверил, что все последствия атаки ВСУ будут устранены, работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области 20 декабря. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате атаки были повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома. Шесть человек, включая ребенка, погибли при ударе ВСУ, в больницу доставлены 10 пострадавших.

По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что российский ответ на атаку ВСУ не заставит себя ждать.

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