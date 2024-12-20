Беременная женщина пострадала при обстреле Рыльска со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал Readovka

В результате обстрела Рыльска в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности. Всего за медпомощью обратились девять горожан, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, пять из пострадавших направлены в Курскую областную больницу.

"В Рыльске по моему поручению находится исполняющий обязанности заместителя губернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий", – отметил врио главы области.

Врач участвует в осмотре пациентов и при необходимости оказывает им помощь.

ВСУ нанесли удар по мирным целям в Рыльске 20 декабря. При этом они пытались повторно атаковать город, говорил Хинштейн. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате удара погибли шесть человек, включая ребенка. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС и окна в трех многоквартирных домах.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

