Шесть человек погибли в результате атаки ВСУ на Рыльск в Курской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Шесть человек, включая ребенка, погибли в результате атаки украинских войск на Рыльск в Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, в больницу доставлены 10 пострадавших, среди которых есть 13-летний ребенок. Их травмы оцениваются как легкие.

Кроме того, по предварительной информации, при обстреле повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС и окна в трех многоквартирных домах. Также повреждения получили несколько частных домов и около 15 машин.

"Произошедшее сегодня – это огромная трагедия для всех нас. Сейчас в Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших", – написал врио главы области.

Хинштейн пообещал, что все жители региона получат поддержку. Власти Курской области сделают все для восстановления и помощи, отметил он.

Вместе с тем врио губернатора уверен, что заказчики и исполнители удара понесут наказание.

"Наша армия и силовые структуры сделают для этого все необходимое", – добавил он.

После удара по Рыльску прокуратура Курской области открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан. Они могут позвонить по номеру 8 (910) 311-52-34.

Украинские боевики нанесли удар по мирным целям в Рыльске 20 декабря. При этом они пытались повторно атаковать город, говорил Хинштейн. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). В ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастные к атаке.