Власти Курской области выплатят семьям погибших в Рыльске 1,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Куряне в очередной раз столкнулись с террористической сущностью киевского режима, отдающего безумные и кровожадные приказы. Одной из первоочередных задач вижу необходимость материально поддержать тех, кто пострадал после трагедии в Рыльске", – отметил он.

По словам врио главы региона, власти продолжат работать, чтобы вся помощь поступала быстро.

Также Хинштейн указал, что держит ситуацию под контролем. В городе развернут оперштаб правительства области.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области 20 декабря. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате атаки были повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома. Кроме того, подача тепла временно приостановлена в 88 жилых домах из-за повреждения теплотрассы.

По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

