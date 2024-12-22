Пожар начался на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после атаки БПЛА

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Возгорание произошло на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловской области в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

На данный момент информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало. На месте ЧП уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации возгорания.

"Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается", – написал глава области.

Ранее подразделения ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Боеприпас был сбит поздним вечером 21 декабря.

Кроме того, силы ПВО сбили над Крымом три украинских дрона. Атака была зафиксирована 21 декабря в период с 15:40 до 16:10 по московскому времени.