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Пять беспилотников ВСУ уничтожены в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Этой ночью атаке вражеских БПЛА также подверглась Орловская область. В поселке Стальной Конь произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры. Информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало.
Вечером 21 декабря подразделения ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Последствия атаки также пока остаются неизвестными.
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