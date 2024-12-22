Пять беспилотников ВСУ уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью атаке вражеских БПЛА также подверглась Орловская область. В поселке Стальной Конь произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры. Информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало.

Вечером 21 декабря подразделения ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Последствия атаки также пока остаются неизвестными.