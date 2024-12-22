Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:17

Происшествия

Пять беспилотников ВСУ уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью атаке вражеских БПЛА также подверглась Орловская область. В поселке Стальной Конь произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры. Информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало.

Вечером 21 декабря подразделения ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Последствия атаки также пока остаются неизвестными.

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика