Путин пригрозил противнику многократно большими разрушениями после атаки на Казань

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России, заявил Владимир Путин, говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань.

"Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране", – заявил президент.

Он также отметил, что страна не просто займется восстановлением нанесенного ущерба, но и продолжит двигаться вперед более значительными темпами. Так, по его словам, Россия продолжит развивать дорожную сеть и городское строительство.

При этом Казань развивается такими темпами, которым "могут позавидовать" многие другие государства, обратил внимание российский лидер. Он признался, что наблюдает за этим с большим удовольствием.

Вместе с тем Путин выразил благодарность строителям новых дорог и всему строительному комплексу Татарстана за те успехи, которые на протяжении последних лет показывает республика.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 декабря примерно в 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов произошли возгорания. На месте атаки дронов развернули оперштаб.

Также один из беспилотников, атаковавших республику, пытался нанести удар по промпредприятию в Казани, однако не достиг цели. В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни. Также были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, которые позже сняли.