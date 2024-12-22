Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушен

Фото: МЧС Орловской области

Возгорание, которое началось на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области вследствие атаки украинского беспилотника, ликвидировано, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, основной целью, которую преследовал противник, стали объекты топливо-энергетической инфраструктуры.

Избежать серьезных последствий этой атаки удалось за счет быстрого реагирования, подчеркнул Клычков. По его словам, в результате пожара никто не пострадал. Значительных повреждений также не было обнаружено.

Возгорание произошло утром в воскресенье, 22 декабря, в поселке Стальной Конь. К этому привела массированная атака украинских беспилотников. Сотрудники оперативных служб прибыли на место ЧП в кратчайшие сроки.

В общей сложности за ночь над российскими регионами средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских БПЛА. Помимо Орловской области, были атакованы Ростовская, Брянская и Курская области, а также Краснодарский край.