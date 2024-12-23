ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Азовским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Дроны были сбиты в районе 22:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в период с 20:40 до 21:20 по московскому времени ПВО сбили 9 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Ростовской области.

До этого российские военные отразили комбинированную воздушную атаку по региону в ночь на 22 декабря. Всего было уничтожено восемь беспилотников и одна ракета. Дроны были сбиты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а ракета – возле Миллерово.