Беспилотник упал в Ингушетии

Фото: телеграм-канал Baza

Беспилотник самолетного типа упал на территории ингушского Малгобека. Глава республики Махмуд-Али Калиматов рассказал о происшествии.

"Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы", – говорится в его телеграм-канале.

Калиматов призвал местных жителей не поддаваться панике.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Так, 26 беспилотников зафиксировали в Белгородской области, 23 – над Воронежской областью и по три дрона – над Курской, Брянской и Тамбовской областями.

Кроме того, один беспилотник сбили над акваторией Азовского моря.

