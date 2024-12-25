Силы ПВО уничтожили за ночь 59 дронов ВСУ над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали минувшей ночью 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами. Министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря", – уточняется в публикации.

Между тем в ночь на 24 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями.

Ранее ВС РФ ударили по украинской военной инфраструктуре, в том числе по аэродромам и складам хранения ударных дронов. В результате также были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 143 районах. Более того, сбиты 14 беспилотников.