Над Ростовской областью сбили и подавили 17 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили и подавили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах", – написал он.

Слюсарь уточнил, что, согласно данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее украинские силы атаковали Воронежскую область более чем 10 беспилотниками. Глава региона Александр Гусев сообщил, что падение обломков одного из них привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из районов области.

Губернатор предупредил, что до устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других.