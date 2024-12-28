Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

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Два человека пострадали в Красногвардейском районе Белгородской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В селе Палатове в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой медицинской помощи доставляют в Красногвардейскую ЦРБ", – написал он.

Гладков уточнил, что в селе были выбиты окна в трех жилых домах, повреждены фасады. Кроме того, беспилотник ударил по Верхососне, повредив линию электропередачи, из-за чего село временно остается без света.

Аварийные бригады работают на месте происшествий.

Ранее украинские силы атаковали Воронежскую область более чем 10 беспилотниками. Глава региона Александр Гусев сообщил, что падение обломков одного из них привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из районов области.

Губернатор предупредил, что до устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других.