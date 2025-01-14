Беспилотник уничтожен в небе над Воронежем

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Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник в небе над Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Массированную атаку вражеских беспилотников отразили этой ночью в Тульской области. Все воздушные цели были поражены, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Ранее ВСУ также попытались нанести массированный комбинированный ракетный удар по Брянской области. Тем не менее российские средства ПВО ликвидировали все воздушные цели противника.