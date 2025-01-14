Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Тульской области

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Предварительно, все воздушные цели были поражены. В результате атаки никто не пострадал, информация о повреждениях уточняется.

Вечером 13 января украинские войска попытались нанести массированный комбинированный ракетный удар по Брянской области. Однако с помощью средств противовоздушной обороны все цели были ликвидированы.

Еще одна атака дрона ВСУ произошла в Курской области, где два пенсионера пострадали в результате прилета БПЛА по автомобилю в Беловском районе. Курянам оказали первую медицинскую помощь на месте, а после отвезли в клиническую областную больницу, где им проведут обследование.