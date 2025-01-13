13 января, 07:43Происшествия
Открытое горение ликвидировано на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"
Открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе, возникшее в результате атаки украинского беспилотника 8 января, удалось полностью ликвидировать. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Глава региона поблагодарил всех сотрудников МЧС и спасателей, которые круглосуточно находятся на месте происшествия.
"Работа продолжается", – добавил он.
В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.
Во время тушения пожара погибли два сотрудника пожарной службы. Еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.