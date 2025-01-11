Погибших при тушении пожара в Энгельсе сотрудников МЧС представят к госнаградам

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Двух сотрудников МЧС Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, погибших во время ликвидации пожара в Энгельсе после атаки БПЛА, представят к госнаградам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Саратовской области.

Награду также получит и третий служащий, который выжил, но получил травмы.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара, который произошел после атаки украинского дрона по промышленному предприятию, погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Еще один человек был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.