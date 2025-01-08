Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Два сотрудника пожарной службы МЧС погибли во время тушения пожара, который произошел после атаки украинского дрона по промышленному предприятию в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Еще один человек был доставлен в больницу, уточнил он. В связи с этим глава региона поручил министру здравоохранения держать оказание медпомощи на особом контроле.

Он также заявил, что в городе будет введен режим ЧС из-за увеличения площади пожара на промышленном предприятии.

Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора в течение всего дня берут пробы воздуха в районе возгорания. На данный момент превышения загрязняющих веществ не выявлено.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе. В результате одно из промышленных предприятий было повреждено.

