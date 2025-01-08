ПВО ночью сбила над Россией 32 украинских беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 8 января дежурные средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей, по три – над территориями Белгородской и Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря", – уточнили в ведомстве.

Ранее этой ночью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Впоследствии он уточнил, что промышленное предприятие получило повреждения, однако никто не пострадал.