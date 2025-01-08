Пострадавший при ликвидации пожара в Энгельсе находится в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Состояние специалиста, пострадавшего во время тушения пожара на промышленном предприятии после атаки дрона в Энгельсе, оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС рассказали в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Ему предоставляется вся необходимая медпомощь, уточнили в ведомстве.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара, который произошел после атаки украинского дрона по промышленному предприятию, погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Еще один человек был доставлен в больницу. В городе будет введен режим ЧС из-за увеличения площади возгорания на объекте.

