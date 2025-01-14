Силы ПВО уничтожили 16 дронов в Тульской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили, предварительно, 16 вражеских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения БПЛА выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекления в жилом доме в городе Алексин. Тем не менее никто из жителей не пострадал.

Еще один беспилотник был уничтожен этой ночью в небе над Воронежем. В результате атаки обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле.

Накануне атака БПЛА произошла в Курской области, где два пенсионера пострадали в результате прилета дрона по автомобилю в Беловском районе. Им оказали медпомощь на месте, а после отвезли в клиническую областную больницу, где им проведут обследование.