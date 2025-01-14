Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 05:39

Происшествия

Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения при атаке БПЛА

Фото: 123RF/tsuneo

В результате атаки беспилотников повреждения зафиксированы на промышленном предприятии в Энгельсе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Оперативные и экстренные службы работают в усиленном режиме. В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара погибли два сотрудника пожарной службы. Еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Новости регионов: 85 беспилотников уничтожены над российскими регионами

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика