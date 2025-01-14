14 января, 05:39Происшествия
Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения при атаке БПЛА
Фото: 123RF/tsuneo
В результате атаки беспилотников повреждения зафиксированы на промышленном предприятии в Энгельсе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Оперативные и экстренные службы работают в усиленном режиме. В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.
В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.
Во время тушения пожара погибли два сотрудника пожарной службы. Еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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