Предприятия Казани работают в штатном режиме после утренней атаки БПЛА

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Все предприятия Казани продолжают работу в штатном режиме после утренней атаки БПЛА, в результате которой в городе горела газовая цистерна. Об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

"Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание", – отметил Минниханов.

Глава республики подчеркнул, что пострадавших и серьезных разрушений нет.

Утром 14 января в работе аэропорта Казани были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Всего прошедшей ночью атаке вражеских БПЛА, помимо Казани, подверглись Ростовская, Саратовская, Тульская и Воронежская области. В результате ЧП в регионах никто не пострадал.