Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова, заявил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

12 января аэропорт Пулково дважды останавливал работу. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега и восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Во время действия первых ограничений на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов.

Позже аэропорт восстановил работу по приему и выпуску воздушных судов. Более 700 сотрудников аэропорта заняты обеспечением его работы на перроне и в терминале.