"Аэрофлот" скорректировал рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом из-за плохой погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочерняя организация "Россия" вынужденно скорректировали расписание рейсов в и из Санкт-Петербурга в воскресенье, 12 января, в связи с ограничениями в работе аэропорта Пулково, передает "Интерфакс".

Так, три самолета компании, которые направлялись в Санкт-Петербург, были вынуждены уйти на посадку в "Шереметьево". Речь идет о рейсах из Оренбурга, Новосибирска и Москвы. Еще три самолета, которые должны были вылететь в Москву, задержали до открытия Пулково.

Вместе с тем пришлось отменить несколько рейсов авиакомпании "Россия". Так, не вылетели самолеты, которые направлялись из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении. В связи с этим пассажиров перебронировали на ближайшие рейсы.

В общей сложности на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его данным, в первую очередь они останавливались в Москве.

Предполагалось, что самолеты вновь смогут вылетать и садиться в Пулково уже с 09:15. Прием и отправка рейсов были остановлены в связи с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Спустя некоторое время авиагавань сообщила о необходимости продления ограничений. Полеты планируется возобновить сразу после нормализации погодных условий, уточнили в аэропорту.