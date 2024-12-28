Прокуратура организовала проверку из-за задержки рейсов из Норильска в Москву

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Норильская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой рейсов из Норильска в Москву и другие города из-за неблагоприятных погодных условий, передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В Красноярском крае транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Норильске. В международном аэропорту Норильск имени Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (боковой ветер) ограничен прием и вылет воздушных судов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, задерживаются рейсы авиакомпании S7 Airlines, NordStar, "КрасАвиа" в Москву, Новосибирск, Абакан, Уфу, Красноярск и городское поселение Хатанга.

Между тем авиакомпания Azerbaijan Airlines с 28 декабря на время прекращает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Решение о временной остановке авиасообщения с семью городами России было принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно связано с первичными данными расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, который упал вблизи Актау в Казахстане.

Запрет на авиасообщение с этими городами будет действовать до окончания предварительного расследования причин авиакатастрофы. Однако AZAL продолжит осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.