Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург

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Авиакомпания Qazaq Air временно остановила полеты из Астаны в Екатеринбург, сообщается в телеграм-канале казахстанской компании.

Приостановка рейсов продлится с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа. Отмечается, что причиной стала оценка рисков полетов в Россию, которая проводится постоянно.

"Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков", – добавили там.

Возобновление полетов в Екатеринбург возможно после итогов повторной оценки рисков. Пассажирам рейсов, которые уже купили билеты на этот срок, будет предложено перебронировать их на альтернативные направления, либо им полностью вернут стоимость билетов.

Утром в пятницу, 27 декабря, в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани и Сочи вводились ограничения на полеты. Спустя время воздушные гавани полностью возобновили свою работу. О причинах изменений в работе не сообщалось.

