11 рейсов повторно проверены в аэропорту Пулково из-за сообщения об угрозе

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Повторный досмотр пассажиров и 11 самолетов проводился в аэропорту Пулково после сообщения об угрозе безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию "Воздушные ворота Северной столицы".

Из-за этого рейсы, следовавшие из Санкт-Петербурга, оказались задержаны вечером 22 декабря. Все проверки завершились в 23:45 22-го числа, отметили в компании.

Ранее сообщалось об экстренной посадке борта фирмы Azur Air сообщением Томск – Таиланд в воздушной гавани Новосибирска. Это произошло из-за технической неисправности. Теперь прокуратура проводит свою проверку.

