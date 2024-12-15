Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за снегопада

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Самолет, следовавший по маршруту Москва – Самарканд, не смог приземлиться в конечном пункте из-за сильного снегопада, говорится в публикации АО Uzbekistan Airports.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6-2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва – Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент", – уточняется в сообщении.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Ташкенте в 09:17 (07:17 по Москве).

Ранее самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейса Санкт-Петербург – Москва вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземными службами люка. Перед началом полета экипаж не обратил на это внимание. Открытый люк привел к негерметичности самолета.

