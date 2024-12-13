Рейсы отменены и задержаны из-за тумана над Ереваном

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В аэропорту Звартноц некоторые международные рейсы были отменены или задержаны из-за густого тумана над Ереваном, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Лусине Могровян.

Погодные условия стали причиной плохой видимости. Из-за этого были отменены рейсы, прибывшие из Афин, Варшавы и Вены. Самолеты, следовавшие по этим направлениям, сели в Тбилиси. Также рейс из Москвы был направлен на посадку в аэропорт Махачкалы, еще один – в Нижний Новгород.

Между тем утром 13 декабря самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Москва, вынужденно совершил посадку в аэропорту через некоторое время после взлета из-за технических неполадок. Некоторые СМИ писали, что посадка произошла по причине разгерметизации самолета, однако в пресс-службе аэропорта Пулково эту информацию опровергли.