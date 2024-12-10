10 декабря, 08:45Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии
Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"
В Якутии самолет Як-40 авиакомпании "Аэробратск", следовавший рейсом Братск – Олекминск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пострадавших нет, добавило ведомство. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту происшествия, во время которой будут установлены обстоятельства случившегося.
Ранее самолет Як-40 с 20 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, когда приземлялся в аэропорту Оссора на Камчатке. Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского.
В результате инцидента никто не пострадал. При этом посадка прошла успешно, сам самолет не повредился.
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