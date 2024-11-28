Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Самолет Як-40 с 20 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, когда приземлялся в аэропорту Оссора на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского. Ведомство уточнило, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом посадка прошла успешно, так что сам самолет не повредился.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В ходе нее правоохранители оценят соблюдение экипажем необходимых требований, действия оператора аэропорта по содержанию полосы и подготовке аэропортовых служб.

Ранее самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Из-за этого в аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов: ряд рейсов перенаправили на запасные аэродромы, вылет некоторых других рейсов отложили. Однако позже все ограничения сняли, а аэропорт перевели на штатный режим работы.