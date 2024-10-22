Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом работает штатно

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Екатеринбургский аэропорт Кольцово функционирует в штатном режиме на фоне инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба авиагавани.

"Пятнадцать минут назад приняли самолеты из Нарьян-Мара и Шарджи, вылетел борт в Москву", – заявили в пресс-службе.

В свою очередь, представители аэропорта уточнили в разговоре с РИА Новости, что никто в результате произошедшего не пострадал.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Екатеринбурге вечером 22 октября. В связи с этим были введены ограничения на прием и отправление судов, а ряд рейсов пришлось направить на запасные аэродромы.

Представители аэропорта предупредили, что была задержана отправка только двух рейсов, а на запасные аэродромы ушли летевшие в Екатеринбург воздушные судна из восьми пунктов: Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани.

Спустя время пресс-служба аэропорта Кольцово сообщила, что в работу была введена вторая взлетно-посадочная полоса, а прием и отправка воздушных судов возобновляется.

