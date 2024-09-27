RMF FM: самолет президента Польши не смог приземлиться в Варшаве из-за машины на полосе

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Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой не смог с первого раза приземлиться в варшавском аэропорту имени Шопена из-за машины орнитолога на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает RMF FM.

Уточняется, что незадолго до приземления Дуды другой самолет при посадке совершил столкновение с птицей. После этого на полосу выехал автомобиль орнитолога.

Машина оказалась на полосе, на которую должен был приземлиться президентский Boeing. Из-за случившегося воздушное судно было вынуждено уйти на второй круг. Спустя несколько минут борт благополучно приземлился в аэропорту.

В начале сентября в индонезийской провинции Папуа самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия несколько пассажиров получили травмы.

Еще один инцидент с самолетом произошел в июле в международном аэропорту непальской столицы Катманду, где воздушное судно авиакомпании Saurya Airlines выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось.