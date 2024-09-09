В Индонезии самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за взлетно-посадочную полосу

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В индонезийской провинции Папуа самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия несколько пассажиров получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Ардьян Уки Херкахио.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование случившегося. Глава полиции заверил, что будут приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

Другой инцидент с воздушным судном произошел вечером 8 сентября. Самолет Airbus A320, выполнявший рейс PC389 из Москвы в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Варшавы. Самолет покинул аэропорт в 04:44, пять часов проведя в столице Польши.