Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области

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Легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, передает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Сообщение о жесткой посадке поступило в ведомство в 08:55 по местному времени. Сейчас к месту происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС России по региону и одно отделение пожарной части № 5.

Дальнейшая информация еще уточняется. В ведомстве также подчеркнули, что реагирование всех оперативных служб было проведено своевременно.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерного Алтайского края. Жертв и разрушений на земле не было, однако в результате падения воздушного судна погиб пилот.

По предварительным данным, самолет был частным. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".