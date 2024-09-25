25 сентября, 09:48Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области
Фото: depositphotos/avoodin
Легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка, передает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Сообщение о жесткой посадке поступило в ведомство в 08:55 по местному времени. Сейчас к месту происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС России по региону и одно отделение пожарной части № 5.
Дальнейшая информация еще уточняется. В ведомстве также подчеркнули, что реагирование всех оперативных служб было проведено своевременно.
Ранее легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерного Алтайского края. Жертв и разрушений на земле не было, однако в результате падения воздушного судна погиб пилот.
По предварительным данным, самолет был частным. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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