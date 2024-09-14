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14 сентября, 10:11

Происшествия

Дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Алтайского края"

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Расследование будет проводиться по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Самолет разбился в районе поселка Приозерный 14 сентября. По данным регионального управления МЧС, пострадавших и разрушений на земле нет, однако в результате случившегося погиб пилот воздушного судна. В соответствии с предварительной информацией, разбившийся самолет был частным.

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