14 сентября, 10:11Происшествия
Дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Фото: телеграм-канал "МЧС Алтайского края"
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Расследование будет проводиться по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Самолет разбился в районе поселка Приозерный 14 сентября. По данным регионального управления МЧС, пострадавших и разрушений на земле нет, однако в результате случившегося погиб пилот воздушного судна. В соответствии с предварительной информацией, разбившийся самолет был частным.
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