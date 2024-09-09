09 сентября, 14:34Происшествия
СК завел дело после крушения самолета в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
После крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), передает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
По данным ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, Росавиация организовала проверку обстоятельств ЧП с самолетом-амфибией, рассказал в телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
"Сегодня днем, 9 сентября, в Рузском городском округе Московской области в результате авиационного события частный легкомоторный самолет-амфибия "Алекс-251" получил значительные повреждения. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, предварительно, двое пилотов погибли", – написал пресс-секретарь Росавиации.
Самолет разбился в Рузском районе Подмосковья 9 сентября. Крушение произошло у аэродрома у поселка Ватулино. По данным СМИ, на борту находился экипаж из двух человек, все люди погибли. Позже прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета.
Новости регионов: спасатели МЧС нашли тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке