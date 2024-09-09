РИА Новости: самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации источника, на борту находился экипаж из двух человек. Предварительно установлено, что все находящиеся на борут погибли. Обстоятельства крушения воздушного судна в настоящее время уточняются.

В свою очередь, Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП с самолетом в Подмосковье.

В конце августа также потерпел крушение вертолет Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту находились 22 человека.

Позже спасатели обнаружили обломки вертолета и тела погибших. По факту крушения СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

До этого в лесном массиве Подмосковья разбился Sukhoi Superjet 100. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следствие завело дело и изъяло документацию на заводе, где ремонтировали борт.