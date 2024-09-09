09 сентября, 14:30Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
В прокуратуре подчеркнули, что ЧП произошло с самолетом-амфибией RA1240G рядом с аэродромом Ватулино в Рузе.
Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. На место происшествия также выехал заместитель прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.
О крушении самолета в Рузском районе стало известно 9 сентября. В СМИ заявляли, что на борту находился экипаж из двух человек. По предварительным данным, все люди, которые были в самолете, погибли.
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