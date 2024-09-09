Прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что ЧП произошло с самолетом-амфибией RA1240G рядом с аэродромом Ватулино в Рузе.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. На место происшествия также выехал заместитель прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

О крушении самолета в Рузском районе стало известно 9 сентября. В СМИ заявляли, что на борту находился экипаж из двух человек. По предварительным данным, все люди, которые были в самолете, погибли.