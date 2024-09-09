В Сети появились кадры с места крушения самолета "Алекс-251" в Подмосковье

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В Сети появились кадры места крушения легкомоторного самолета-амфибии "Алекс-251". Фотографии опубликованы в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На фото можно оценить большую степень разрушения передней части фюзеляжа и оторванное правое крыло воздушного судна. Также видно, что сам лайнер находится на ровной местности.

Самолет разбился в Рузском районе Подмосковья 9 сентября. Крушение произошло у аэродрома у поселка Ватулино. По данным СМИ, на борту находился экипаж из двух человек, все люди погибли.

Позже прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".