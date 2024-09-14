14 сентября, 09:38Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае
Фото: телеграм-канал "МЧС Алтайского края"
Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный Алтайского края, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья. Авария произошла недалеко от аэродрома у поселка Ватулино. По предварительным данным, двое пилотов, которые находились на борту лайнера, погибли.
Прокуратура и Росавиация организовали проверку по факту случившегося. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Самолет Ан-2 разбился в Рузском районе Подмосковья