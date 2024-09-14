Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Алтайского края"

Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный Алтайского края, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, самолет частный", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья. Авария произошла недалеко от аэродрома у поселка Ватулино. По предварительным данным, двое пилотов, которые находились на борту лайнера, погибли.

Прокуратура и Росавиация организовали проверку по факту случившегося. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

