СК проверит информацию о посадке гидроплана пьяным пилотом на реку Оку

Фото: телеграм-канал "Авиаторщина"

Следователи организовали проверку по факту сообщений об аварийной посадке самолета с пассажирами на реку Оку в подмосковном округе Серпухов. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным одного из телеграм-каналов, 22 сентября пилот частного гидроплана "Борей Аэроволга" при посадке на воду забыл убрать шасси, в результате чего самолет перевернулся и практически затонул. В этот момент на борту были двое мужчин и девушка, которые находились в пьяном состоянии. Уточнялось, что пилот и пассажиры не пострадали.

В связи с этим было организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") и части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Как подчеркнули в ведомстве, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерного Алтайского края. Жертв и разрушений на земле не было, однако в результате падения воздушного судна погиб пилот.

По предварительным данным, самолет был частным. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

