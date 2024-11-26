В Минюсте Литвы заявили, что найден черный ящик разбившегося самолета DHL

Фото: delfi.lt

Специалисты обнаружили черный ящик потерпевшего крушение грузового самолета компании DHL в Вильнюсе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст Литвы.

Его нашли при разборе обломков воздушного судна. Осмотр и изучение места трагедии займет до трех дней, после чего обломки предстоит вывезти с места катастрофы в ангар для дальнейшего изучения.

Грузовой борт DHL потерпел крушение утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

В результате ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.

В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. В Минобороны Литвы отметили, что данных о том, что крушение самолета было следствием теракта или диверсии, пока нет. В расследовании крушения самолета принимают участие и власти США.