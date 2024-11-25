25 ноября, 15:20Происшествия
МО Литвы заявило, что признаки теракта на борту самолета DHL отсутствуют
Фото: 123RF/bwylezich
Данных о том, что крушение грузового самолета компании DHL было следствием теракта или диверсии, пока нет, заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.
По его словам, правоохранители уже выехали в медицинское учреждение для опроса выживших членов экипажа с целью установления причин катастрофы.
"Но на данный момент у нас нет никакой информации, которая позволила бы выстроить мосты к такой версии (диверсии. – Прим. ред.). Давайте подождем расследования", – цитирует главу МО портал Delfi.
С подобным заявлением выступил и руководитель департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис.
Самолет упал утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение, повредив склады и автомобили.
Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.
При ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.
В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. При этом еще не были обнаружены черные ящики самолета.
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