Разбившийся в Литве самолет DHL эксплуатировался более 30 лет

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Потерпевший крушение самолет компании-перевозчика DHL Boeing 737-400 впервые взлетел в воздух 10 июня 1993 года, сообщает портал Delfi.lt.

По данным портала, изначально Boeing использовался в качестве пассажирского воздушного судна. Его эксплуатировала австралийская авиакомпания Quantas, а затем – камбоджийская Wat Phnom Airlines, специализирующаяся на чартерных рейсах.

В 2015 году самолет был переоборудован для грузовых перевозок. Его оператором стала испанская Swift Air, которая передала его в пользование компании DHL.

Также агентство Reuters со ссылкой на представителя компании сообщило, что DHL начала собственное расследование крушения.

Самолет упал утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

При ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.

В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. При этом еще не были обнаружены черные ящики самолета.

