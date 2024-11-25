LRT: полиция Литвы не исключает теракт в качестве версии крушения самолета DHL

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Полиция Литвы рассматривает разные версии крушения самолета компании DHL, в том числе версию о теракте. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса.

По словам Паулаускаса, крушение могло произойти из-за технической неполадки или человеческого фактора. Однако терроризм не может быть исключен, добавил он.

"Сбор доказательств может занять целую неделю", – сказал Паулаускас.

О крушении самолета стало известно утром 25 ноября. Воздушное судно летело по маршруту из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

По словам представителя Вильнюсского международного аэропорта Марюса Зелянюса, самолет упал на двухэтажный жилой дом. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей. При крушении погиб член экипажа.