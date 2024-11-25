Появились кадры крушения самолета DHL в Литве

Видео: телеграм-канал SHOT

Кадры крушения грузового самолета компании-перевозчика DHL в Литве опубликовал телеграм-канал SHOT

На видео можно заметить яркую вспышку.

Самолет потерпел крушение утром 25 ноября. Он вылетел в 05:08 по московскому времени из Лейпцига в Вильнюс. По словам генкомиссара полиции Арунаса Паулаускаса, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили. Он отметил, что самолет оказался разбит полностью.

Представитель Вильнюсского международного аэропорта Марюс Зелянюс в эфире национального радио заявил, что самолет упал на двухэтажный жилой дом. С места происшествия эвакуировали 12 местных жителей. При крушении погиб член экипажа, сотрудник компании DHL.

Национальный центр по управлению кризисными ситуациями сообщал, что причина крушения грузового самолета расследуется как вызванная техническими неполадками.

При этом еще не были обнаружены черные ящики самолета, отметил глава центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас. Он считает, что о причинах крушения самолета пока говорить рано.