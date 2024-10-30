Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Хабаровском крае

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Вертолет Ми-8, следовавший из села Бриакан с возвращением в пункт вылета, совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, передает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность судна. Специалисты организовали доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". После нее будет принято процессуальное решение. Пострадавших среди пассажиров нет.

Источник РИА Новости из экстренных служб сообщил, что на борту вертолета находился 21 человек. Из них трое – члены экипажа, остальные 18 – пассажиры.

Ранее экстренную посадку совершил самолет Ан-2 недалеко от Ессентуков в Ставропольском крае. Никто в результате произошедшего не погиб. Всего на борту были 9 человек, включая 8-летнего ребенка. Однако четыре человека, из которых трое были доставлены в больницу, получили травмы.

Между тем глава Предгорного округа Николай Бондаренко предположил, что воздушное судно могло потерять мощность в воздухе, что и стало причиной аварийной посадки.