Пилот совершившего жесткую посадку в Тамбовской области самолета доставлен в больницу

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Пилот самолета, совершившего вынужденную жесткую посадку в Тамбовской области, по предварительной информации, доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, передает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По данному факту следователи Воронежского отдела начали доследственную проверку. Правоохранители организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий ЧП.

Легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку в Тамбовской области вблизи населенного пункта Березка утром 25 сентября.

После информирования регионального главка МЧС России к месту происшествия были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по региону и одно отделение пожарной части № 5.